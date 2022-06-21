البحرية الأميركية تتصدى لزوارق إيرانية... ماذا حصل قرب مضيق هرمز؟

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أطلقت البحرية الأميركية عيارات تحذيرية لمنع ثلاثة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من الاقتراب من سفينتين أميركيتين من الأسطول الخامس قرب مضيق هرمز.وقالت البحرية الأميركية في بيان صادر عن مقر الأسطول الخامس في البحرين إنّ الزوارق الإيرانية حاولت الاقتراب، "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" من السفينتين اللتين كانتا تقومان بدورية روتينية.وأوضحت أنّ أحد الزوارق اقترب "بسرعة عالية وبشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعدما أصدرت سفينة الدورية الأميركية إشارات تحذير مسموعة"، وبعدها إشارة ضوئية تحذيرية أخرى، في حادث استمر ساعة.