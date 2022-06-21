ضربة أوكرانية للروس في جزيرة الثعبان.. والخسائر "كبيرة"

أكدت قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن الجيش وجه ضربة لقوات روسية تتمركز في "جزيرة الثعبان" الاستراتيجية، ونقل أسلحة وأنظمة صاروخية إليها، موضحة أنها ألحقت خسائر بالروس.وجزيرة الثعبان الأوكرانية التي تقع على بعد حوالي 35 كيلومترا من ساحل البحر الأسود، ظهرت بشكل مؤثر في وقت مبكر من الحرب، عندما تحدى حرس الحدود الأوكرانيون المتمركزون هناك الأوامر الروسية بالاستسلام، وتشكل نقطة استراتيجية بسبب موقعها.وقالت قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه "تم توجيه ضربة نحو الجزيرة بأسلحة ووسائل تدمير مختلفة"، مما أسفر عن "خسائر كبيرة" للروس.وأكد الفيديو أن "العملية العسكرية مستمرة، وتتطلب الصمت (سرية المعلومات) حتى تنتهي".

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الأوكراني قضى على 26 جنديا روسيا، ودمر دبابة معادية ومركبة مدرعة متعددة الأغراض، جنوبي أوكرانيا".وأوضح المصدر أنه "لم يتم التحقق من النتائج بعد، لكن اعتبارا من صباح الثلاثاء، أصبح من المعروف بالفعل أنه تم القضاء على 26 جنديا روسيا، فيما أشارت قيادة العمليات الجنوبية إلى أن دبابة معادية واحدة ومركبة مدرعة مجنزرة متعددة الأغراض، و3 عربات مصفحة، و4 شاحنات، لن تؤذي الشعب الأوكراني بعد الآن".في غضون ذلك، ظلت السفن والغواصات الروسية في البحر الأسود موجودة دون تغيير.