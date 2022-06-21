Advertisement

عربي-دولي

ضربة أوكرانية للروس في جزيرة الثعبان.. والخسائر "كبيرة"

Lebanon 24
21-06-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-964254-637914347879367757.jpg
Doc-P-964254-637914347879367757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن الجيش وجه ضربة لقوات روسية تتمركز في "جزيرة الثعبان" الاستراتيجية، ونقل أسلحة وأنظمة صاروخية إليها، موضحة أنها ألحقت خسائر بالروس.

وجزيرة الثعبان الأوكرانية التي تقع على بعد حوالي 35 كيلومترا من ساحل البحر الأسود، ظهرت بشكل مؤثر في وقت مبكر من الحرب، عندما تحدى حرس الحدود الأوكرانيون المتمركزون هناك الأوامر الروسية بالاستسلام، وتشكل نقطة استراتيجية بسبب موقعها.
Advertisement

وقالت قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه "تم توجيه ضربة نحو الجزيرة بأسلحة ووسائل تدمير مختلفة"، مما أسفر عن "خسائر كبيرة" للروس.

وأكد الفيديو أن "العملية العسكرية مستمرة، وتتطلب الصمت (سرية المعلومات) حتى تنتهي".
 
وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الأوكراني قضى على 26 جنديا روسيا، ودمر دبابة معادية ومركبة مدرعة متعددة الأغراض، جنوبي أوكرانيا".

وأوضح المصدر أنه "لم يتم التحقق من النتائج بعد، لكن اعتبارا من صباح الثلاثاء، أصبح من المعروف بالفعل أنه تم القضاء على 26 جنديا روسيا، فيما أشارت قيادة العمليات الجنوبية إلى أن دبابة معادية واحدة ومركبة مدرعة مجنزرة متعددة الأغراض، و3 عربات مصفحة، و4 شاحنات، لن تؤذي الشعب الأوكراني بعد الآن".

في غضون ذلك، ظلت السفن والغواصات الروسية في البحر الأسود موجودة دون تغيير.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2022-06-21
23:30 | 2022-06-21
23:14 | 2022-06-21
23:00 | 2022-06-21
18:01 | 2022-06-21
17:46 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website