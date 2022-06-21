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عربي-دولي

كييف تعلن أنها نشرت مدافع "هاوتزر" ألمانية حديثة

Lebanon 24
21-06-2022 | 15:30
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أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، أنها نشرت نظام مدفعية ألمانيّا متقدما في أحدث خطوة لاستخدام الأسلحة الغربية الموعودة بعيدة المدى، والتي طالما طالبت بها الغرب والناتو.

وشكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت، وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أصبحت بانزرهاوبيتز 2000 أخيرا جزءا من ترسانة هاوتزر عيار 155 ملم للمدفعية الأوكرانية".
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وأكدت ألمانيا الشهر الماضي أنها سترسل سبعة مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع إلى أوكرانيا في إطار تكثيف شحنات الأسلحة الثقيلة بهدف مساعدة كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

هذا ويمتلك الجيش الألماني حوالي 100 مدفع "هاوتزر" s2000 في مخزونه، لكن 40 منها فقط جاهزة للقتال.

وتعهدت الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرون لأوكرانيا تقديم مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى كييف، ومن المقرر وصول شحنات من واشنطن إلى أوكرانيا هذا الشهر.

وأرسل الغرب أسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها، لكن كييف تشكو من أنها لم تتلق سوى جزء بسيط مما تحتاج إليه وتطالب بأسلحة أثقل.
 
(روسيا اليوم)
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