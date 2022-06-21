انتخابات إسرائيل المقبلة: استفتاء على نتنياهو... ومنصور عباس

Advertisement

مع استطلاعات رأي تؤكد عدم إمكانية احتفاظ التحالف المتباين لزعيم الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف نفتالي بينيت وبديله في رئاسة الحكومة يائير لابيد بالأغلبية، تحوّلت انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 25 أكتوبر المقبل إلى استفتاء مبكر على عودة بنيامين نتنياهو للسلطة، ومشاركة العرب غير المسبوقة في الحكم.ووسط انعدام فرص أي من المعسكرين في حسم الانتخابات الخامسة خلال أقل من اربع سنوات، بشكل يؤهل أياً منهما تشكيل الحكومة الجديدة، تتجه إسرائيل بثبات إلى فراغ سياسي جديد قبل استقبال يائير لابيد بصفته رئيساً للوزراء للرئيس الرئيس الأميركي جو بايدن في 13 يوليو المقبل.وكان يُفترض أن تتجنّب حكومة بينت، وهي الوحيدة في تاريخ إسرائيل التي دعمها حزب عربي وتم تشكيلها لإطاحة نتنياهو، إثارة القضايا الخلافية، لكن في نهاية المطاف تعثرت بسبب واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعقد وقانون الأبارتهايد، الذي أصبح الطريق مفتوحاً لتمريره تلقائياً في ظل حل الكنيست.وبعد عام من اتحاد بينيت ولابيد إلى جانب القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، لإطاحة نتنياهو، الذي أمضى بالسلطة 12 عاماً متتالياً والمتهم بالفساد في سلسلة من القضايا، بدأ التحالف يتفكك مع تفجر المواجهات في محيط المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وتجميد القائمة الموحدة دعمها للحكومة ورفض نوابها سريان قانون الأبارتهايد، الذي يمنح المستوطنين جميع الحقوق ومنها التصويت.ورغم تأييد حزبه «الليكود» بقوة، رفض نتنياهو أيضاً دعم القانون، الذي يجدَّد تلقائياً كل خمس سنوات في حال حل الكنيست، بهدف إضعاف بينيت وكشف الانقسامات داخل ائتلافه الذي لم يعد لديه دعم داخلي كاف لتمرير قانون أساسي لليهود.وبعد دعوة بينيت ولابيد لحلّ البرلمان وإجراء الانتخابات الخامسة، اتهمهما نتنياهو «بالاعتماد على دعم الإرهاب» و«التخلي عن الطابع اليهودي لإسرائيل».وقال: «من الواضح للجميع أن الحكومة الأفشل في التاريخ أنهت مسارها، وهناك غالبية يمينية في الكنيست، لكنهم فضلوا التحالف مع حزب عربي بدلاً مني، وأنا لم أتحالف مع منصور عباس».وأضاف نتنياهو: «هذه الحكومة فشلت بشكل كبير في كل النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية وسأعمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة أنا وشركائي».وبحسب تصريحات نقلها موقع «واللا» ونفاها مكتبه، أبلغ نتنياهو مقربين منه بأنه سيترشح بالانتخابات وفي حال فوزه بتشكيل الحكومة فإن هذه ستكون ولايته الأخيرة لبلوغه 73 عاماً.