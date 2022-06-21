Advertisement

عربي-دولي

رئيس الحكومة الليبية المكلف: السلطة لا تكون بالقوة

Lebanon 24
21-06-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-964384-637914734181816283.jpg
Doc-P-964384-637914734181816283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، ليلة الأربعاء، إن الالتفاف حول الحلول الوطنية ضروري لإنهاء الصراع السياسي في البلاد.


وأضاق باشاغا أن "السلطة لا تكون بالقوة، بل بشرعية دستورية وقانونية".
Advertisement
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه رئيس الوزراء الشرعي، داعيا الأمم المتحدة إلى دعم جهوده لإجراء انتخابات بأقرب فرصة.
وقال باشاغا إن "شرعية حكومة الوحدة الوطنية المبنية على اتفاق جنيف انتهت بتاريخ 21 يونيو 2022"، والتي يديرها حاليا عبد الحميد الدبيبة.

ودعا رئيس الحكومة الليبية المكلف المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-06-22
05:00 | 2022-06-22
04:30 | 2022-06-22
04:00 | 2022-06-22
03:30 | 2022-06-22
03:00 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website