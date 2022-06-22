بايدن يعيّن زعيمة قبيلة للخزانة الأميركية

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عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، زعيمة قبيلة موهيغان الأميرندية (سكّان أميركا الأصليّين) ماريلين ماليربا، أمينة للخزانة، في سابقة في تاريخ هذه الإدارة المسؤولة عن سكّ العملات المعدنية وطباعة الأوراق النقدية في البلاد.وبالإضافة إلى إشرافه على سكّ العملات، فإنّ أمين الخزانة في الولايات المتّحدة مسؤول أيضاً عن فورت نوكس، الحصن الواقع في ولاية كنتاكي والمخزّن فيه ما يقرب من نصف احتياطات الذهب الأميركية، أي حوالي ألفي طن من الذهب.ومنصب أمين الخزانة الأميركية كان من أوائل المناصب الحكومية التي لم تعد حكراً على الرجال في الولايات المتّحدة، بل تقلّدته نساء من إثنيات مختلفة.ومنذ 1949 حين أصبحت جورجيا نيس كلارك، أول أمينة للخزانة بقرار من الرئيس في حينه هاري ترومان، بات تعيين امرأة في هذا المنصب أمراً اعتيادياً.