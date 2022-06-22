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مقتل طيار روسي بتحطّم طائرة عسكرية على حدود أوكرانيا

Lebanon 24
22-06-2022 | 00:30
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قُتل طيّار كان يقود طائرة روسية عسكرية تحطّمت، الثلاثاء، في منطقة روستوف قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفاد الجهاز الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية.


وقال الجهاز الإعلامي حسبما نقلت عنه وكالات أنباء روسية "في 21 حزيران، تحطّمت طائرة (سو-25+ Su-25) في منطقة روستوف خلال رحلة تدريب. وتوفي الطيار".
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وأوضحت: "بحسب معلومات أولية، قد يكون سبب الحادث عطل فني. تعمل لجنة من القوات الجوية الروسية في الموقع".
وكان الطيار الشخص الوحيد في الطائرة، بحسب وكالة انترفاكس. وطائرة سو-25 Su-25 هجومية مدرعة سوفياتية الصنع.

ولم تذكر السلطات أي رابط بين الحادث والهجوم الروسي على أوكرانيا المحاذية لمنطقة روستوف.

وفي 17 حزيران، تحطمت طائرة سو-25 أخرى في منطقة بيلغورود المحاذية أيضًا لأوكرانيا، خلال رحلة تدريب، فأشار الجيش حينها إلى احتمال حدوث عطل فني.

واتهمت روسيا مرات عدة في الأشهر الأخيرة أوكرانيا بقصف الأراضي الروسية في مناطق حدودية.
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