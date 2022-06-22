واشنطن "تدعم" ليتوانيا في مواجهة تهديدات موسكو

أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، "دعمها" لليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مواجهة التهديدات الروسية ضد فيلنيوس التي فرضت قيودا على بعض البضائع التي تمر إلى منطقة كالينينغراد.





وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس، لوسائل إعلام، تمسك واشنطن "الصلب" بالمادة الخامسة للناتو والتي تنص على أن "أي هجوم على دولة حليفة هو هجوم على جميع الأعضاء".



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وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس، لوسائل إعلام، تمسك واشنطن "الصلب" بالمادة الخامسة للناتو والتي تنص على أن "أي هجوم على دولة حليفة هو هجوم على جميع الأعضاء". أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، "دعمها" لليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مواجهة التهديدات الروسية ضد فيلنيوس التي فرضت قيودا على بعض البضائع التي تمر إلى منطقة كالينينغراد.وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس، لوسائل إعلام، تمسك واشنطن "الصلب" بالمادة الخامسة للناتو والتي تنص على أن "أي هجوم على دولة حليفة هو هجوم على جميع الأعضاء".

(سكاي نيوز)