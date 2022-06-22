28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"سينقذ أرواحا"..مقترح قانون بمجلس الشيوخ الأميركي يقيّد حيازة الأسلحة
Lebanon 24
22-06-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعدّ أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، على الرّغم من أنّها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.
Advertisement
وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر، إنّ هذا النصّ "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".
وفي تغريدة على تويتر، قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي، إنّ "هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ حوالي 30 عاماً".
وأضاف أنّ هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح".
وبحسب مورفي فإنّ اقتراح القانون يوفّر على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطراً الأسلحة النارية التي بحوزته.
كما يفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب بشراء سلاح ناري.
وينصّ اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.
وهذا النص هو ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية ايار.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
16:20 | 2022-06-21
21/06/2022 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
13:35 | 2022-06-21
21/06/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
01:12 | 2022-06-22
22/06/2022 01:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
14:58 | 2022-06-21
21/06/2022 02:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2022-06-22
الزلزال المدمر... عدد القتلى يلامس الألف في أفغانستان
10:30 | 2022-06-22
ريابكوف يُحذّر من نزاعات محتملة في العالم بسبب الولايات المتحدة
10:00 | 2022-06-22
شتاء قارس ومظلم ينتظر أوروبا... ما علاقة الغاز الروسي؟
09:30 | 2022-06-22
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:00 | 2022-06-22
إجتماع نادر لكيم جونغ أون "يرعب" الغرب... لماذا؟
08:30 | 2022-06-22
هل تعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
فيديو
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
22/06/2022 18:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
22/06/2022 18:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
22/06/2022 18:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact