"سينقذ أرواحا"..مقترح قانون بمجلس الشيوخ الأميركي يقيّد حيازة الأسلحة

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أعدّ أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، على الرّغم من أنّها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر، إنّ هذا النصّ "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".وفي تغريدة على تويتر، قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي، إنّ "هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ حوالي 30 عاماً".وأضاف أنّ هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح".