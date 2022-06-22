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عربي-دولي

بوسعه الوصول إلى بريطانيا خلال 3 دقائق فقط... ما هو موعد نشر صاروخ "الشيطان 2" الروسي؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 06:00
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تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنشر الصاروخ الجديد الذي صنعته قواته ويعرف بـ"الشيطان 2" بحلول نهاية العام الجاري.

وبوسع هذا الصاروخ النووي أن يصل إلى بريطانيا خلال 3 دقائق فقط.

وتعهد بوتين خلال لقائه عددا من من خريجي الأكاديميات العسكرية في الكرملين، بتطوير الجيش عبر تزويده بأحدث الأسلحة.
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ويعتقد أن صاروخ "الشيطان 2"، الذي يعرف أيضا باسم "آر إس - 28 سارمات" هو الأبعد مدى بين الصواريخ العابرة للقارات، وقادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر، وهذا يعني أن بوسعه ضرب أوروبا وأميركا بكل سهولة.

ويقول خبراء غربيون إن بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية وشراك خداعية، أي أن بوسعه تدمير دول بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وكان بوتين قد أشاد في وقت سابق بالصاروخ، واصفا إياه بـ"لا مثيل له"، معتبرا أنه سيعزز قدرات الجيش الروسي.

وفي نيسان الماضي، أعلن الجيش الروسي أنه أجرى أول تجربة ناجحة على الصاروخ في خضم الحرب مع أوكرانيا.
 
 
(سكاي نيوز)
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