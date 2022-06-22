الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه

Advertisement

وافق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات، بعدما أكد رئيس الوزراء أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلا للاستمرار.وحرصت الحكومة على التعجيل بإقرار القانون، فيما حاولت المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو المماطلة في ذلك، وسط مسعى من الأخير للعودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات.وبعد إقرار القانون، في تصويت تمهيدي، ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة و3 عمليات تصويت يشارك فيها كل أعضاء البرلمان.وستتوجه إسرائيل حينها إلى انتخابات خامسة في أقل من أربع سنوات، مما يعني استمرار حالة الجمود السياسي غير المسبوقة.وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية إجراء الانتخابات في 25 تشرين الاول المقبل.إلى ذلك الحين، سيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال، وفقا لاتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد انتخابات العام 2021.(سكاي نيوز)