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عربي-دولي

بسلاح جويّ... أوكرانيا تهاجم مصفاة نفط روسية

Lebanon 24
22-06-2022 | 06:16
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ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن اندلاع حريق في مصافة نفطية في منطقة روستوف، بعد رصد طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان فوق المنشأة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي لم تذكر اسمه إن حريقا شب في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية في منطقة روستوف.
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وأضاف المصدر أن إحدى الطائرتين اصطدمت بوحدة نقل حراري ثم بدأ الحريق بعد ذلك. وحلقت الطائرة المسيرة الأخرى مبتعدة".

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن هيئة الطوارئ المحلية إن الحريق تم إخماده.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من تقارير تحدثت عن استهداف القوات الأوكرانية منصات نفطية في البحر، قبالة شبه جزيرة القرم.

وأشارت السلطات الروسية إلى أن الاستهداف الأوكراني لمنصات النفط، أسفر عن سقوط 3 جرحى على الأقل، في حين تجري عمليات إنقاذ.
 
(سكاي نيوز)
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