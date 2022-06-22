إختفاء طائرة على متنها 7 أشخاص في روسيا

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اختفت طائرة من طراز AN-30 من على شاشات الرادار في ياقوتيا، وبدأ البحث عنها.وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية أن الطائرة كانت في طريقها من ياكوتسك إلى ألينيوك، وعلى متنها 7 أشخاص. وانطلقت عملية البحث عن الطائرة.وقد أقلعت مروحية من طراز "مي-8" وطائرة دورية من طراز AN-26 للبحث عن الطائرة المفقودة.يذكر أن هذه هي الطائرة الثانية، التي تختفي من شاشات الرادار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اختفت يوم أمس الثلاثاء، 21 حزيران، طائرة من طراز AN-26، وعلى متنها 3 أشخاص في طريقها إلى منصة "فيرتيكالني".