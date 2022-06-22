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إختفاء طائرة على متنها 7 أشخاص في روسيا

Lebanon 24
22-06-2022 | 08:00
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اختفت طائرة من طراز AN-30 من على شاشات الرادار في ياقوتيا، وبدأ البحث عنها.

وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية أن الطائرة كانت في طريقها من ياكوتسك إلى ألينيوك، وعلى متنها 7 أشخاص. وانطلقت عملية البحث عن الطائرة.
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وقد أقلعت مروحية من طراز "مي-8" وطائرة دورية من طراز AN-26 للبحث عن الطائرة المفقودة.

يذكر أن هذه هي الطائرة الثانية، التي تختفي من شاشات الرادار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اختفت يوم أمس الثلاثاء، 21 حزيران، طائرة من طراز AN-26، وعلى متنها 3 أشخاص في طريقها إلى منصة "فيرتيكالني".
 
(روسيا اليوم)
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