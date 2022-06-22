بعد فترة محورية في أوكرانيا.. هكذا سيكون مسار الحرب

عندما غيرّت روسيا حملتها العسكرية للتركيز على شرق أوكرانيا هذا الربيع، قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة من القتال ستحدد المسار النهائي للحرب.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "لقد انقضت هذه الفترة الزمنية، ويقول المسؤولون إن الصورة أصبحت واضحة بشكل متزايد: وقالوا إنه من المرجح أن ينتهي الأمر بروسيا بحصولها على المزيد من الأراضي، لكن لن يسيطر أي من الجانبين بشكل كامل على المنطقة حيث يواجه الجيش الروسي المسنفد خصمًا مسلحًا بأسلحة متطورة بشكل متزايد. في حين استولت روسيا على أراضٍ في منطقة لوهانسك الواقعة في أقصى شرق البلاد، إلا أن تقدمها كان يتباطأ. وفي الوقت نفسه، فإن وصول أنظمة المدفعية البعيدة المدى الأميركية، وتدريب الأوكرانيين على كيفية استخدامها، يجب أن يساعد أوكرانيا في المعارك المقبلة، حسبما قال الجنرال مارك أ. ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة. وقال الجنرال ميلي للصحفيين الذين كانوا على متن الطائرة العائدة إلى الولايات المتحدة هذا الشهر بعد زيارته لأوروبا، "إذا استخدموها بشكل صحيح وعملي، فستكون لها تأثيرات جيدة جدًا جدًا على ساحة المعركة". وقال مسؤولو البنتاغون إن هذا يعني أن روسيا قد لا تكون قادرة على تحقيق مكاسب مماثلة في دونيتسك المجاورة، والتي تشكل مع لوهانسك منطقة دونباس الغنية بالمعادن. وتقاتل القوات الأوكرانية الانفصاليين المدعومين من روسيا في دونباس منذ 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا".

وتابعت الصحيفة، "بعد أسابيع من المعارك الدموية في شرق روسيا - مع مقتل ما يصل إلى 200 جندي أوكراني يوميًا، وفقًا لتقديرات الحكومة الخاصة، وعدد مماثل أو أعلى في صفوف القوات الروسية، وفقًا للتقديرات الغربية - لا تزال روسيا تحتفظ بنفس المساحة تقريبًا من الأراضي في دونيتسك التي سيطر عليها الانفصاليون في شباط قبل الغزو. لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنهم يتوقعون أن تستولي روسيا قريبًا على منطقة لوهانسك بأكملها. قال مسؤول دفاعي إنه توقع سقوط مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك في غضون أيام، حيث قصفت القوات الروسية المنطقة بالمدفعية الثقيلة و"القنابل الغبية"، وهي قنابل غير موجهة تسبب خسائر كبيرة في الأرواح. ووفقًا للتقارير الصادرة في نهاية الأسبوع، اخترقت القوات الروسية خط المواجهة الأوكراني في توشكيفكا، وهي بلدة تقع خارج سيفيرودونتسك وليسيتشانسك. إن الاستيلاء على توشكيفكا من شأنه أن يجعل الروس أكثر قدرة على تهديد خطوط الإمداد الأوكرانية للمدينتين، آخر المراكز السكانية الرئيسية في لوهانسك التي لم تسقط في يد روسيا".

وأضافت الصحيفة، "قال مسؤولون أميركيون إن القوات البرية الروسية تقدمت ببطء، وفي بعض الحالات استغرقت أسابيع لتحرك ميل أو ميلين. قد يشير ذلك إلى نقص جنود المشاة أو الحذر الإضافي من قبل موسكو بعد أن عانت من مشاكل في خطوط الإمداد في الأسابيع الأولى الكارثية من الحرب. ويقول العديد من المحللين العسكريين إن روسيا في ذروة فعاليتها القتالية في الشرق، حيث لا تزال أنظمة المدفعية بعيدة المدى التي وعدت بها أوكرانيا من دول الناتو تتدفق إليها. ويضيفون أن روسيا تتفوق على أوكرانيا من حيث عدد الأسلحة، وهي حقيقة صارخة اعترف بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي. وقال في خطاب ليلي: "هذه المعركة لها ثمن باهظ للغاية بالنسبة لنا، إنه أمر مخيف، ونحن نلفت انتباه شركائنا إلى حقيقة أن عددا كافيا فقط من المدفعية الحديثة لأوكرانيا سيضمن مصلحتنا، وإنهاء التعذيب الروسي لدونباس الأوكرانية". وأعلن الرئيس بايدن يوم الأربعاء عن مبلغ إضافي قدره مليار دولار من الأسلحة والمساعدات لأوكرانيا، في حزمة تشمل المزيد من المدفعية بعيدة المدى وقاذفات الصواريخ المضادة للسفن وقذائف الهاوتزر ونظام الصواريخ الأميركي الجديد.

بشكل عام، التزمت الولايات المتحدة بحوالي 5.6 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط. ناشد زيلينسكي ومساعدوه الغرب لتزويده بالمزيد من الأسلحة المتطورة التي تم ارسالها بالفعل. لقد شككوا في التزام حلفائهم بالقضية الأوكرانية وأصروا على أنه لا يوجد شيء آخر يمكن أن يوقف تقدم روسيا، والتي حتى من خلال تقديرات متحفظة أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين والجنود. ويتوقع مسؤولو البنتاغون أن وصول المزيد من أنظمة المدفعية بعيدة المدى سيغير ساحة المعركة في دونيتسك، إن لم يكن في لوهانسك".

وبحسب الصحيفة، "قال فريدريك ب. هودجز، القائد الأعلى السابق للجيش الأميركي في أوروبا والذي يعمل الآن مع مركز تحليل السياسة الأوروبية، إن الحرب ربما تستمر عدة أشهر أخرى. لكنه توقع أن القوات الأوكرانية - مدعومة بالمدفعية الثقيلة من الغرب - ستبطئ تقدم روسيا وتبدأ في التراجع عن مكاسبها بحلول أواخر الصيف. وقال: "الحرب هي اختبار للإرادة، والأوكرانيون لديهم إرادة متفوقة. أرى أن الوضع اللوجستي الأوكراني يتحسن كل أسبوع بينما يتدهور الوضع اللوجستي الروسي ببطء. ليس لديهم حلفاء أو أصدقاء". قال محللون عسكريون إن الجيش الروسي مصمم لحملات قصيرة وعالية الكثافة يحددها الاستخدام المكثف للمدفعية. إنه ليس مستعدا لاحتلال مستدام، أو نوع من حرب الاستنزاف الطاحنة الجارية في شرق أوكرانيا والتي تتطلب تبادل القوات البرية المدمرة.

وقال مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في C.N.A، "هذه فترة حرجة لكلا الجانبين. ربما في الشهرين المقبلين، سيتم استنفاد كلتا القوتين. أوكرانيا لديها عجز في المعدات والذخيرة. ولقد فقدت روسيا بالفعل الكثير من قوتها القتالية، وقواتها ليست مناسبة تمامًا لحرب برية مستدامة بهذا الحجم والمدة". وقال محللون إن روسيا ستحاول مواصلة تحقيق مكاسب إقليمية ميلا بعد ميل، ومن ثم ستقوي خطوطها الأمامية بالألغام وغيرها من الدفاعات ضد هجوم مضاد أوكراني، وهو أمر متوقع بعد وصول أنظمة المدفعية بعيدة المدى إلى ساحة المعركة. في الأيام الأخيرة، لم تتمكن أي من القوتين من تحقيق اختراق كبير في الخطوط الأمامية لخصمها. وقال كريستوفر إم دوجيرتي، وهو حارس سابق بالجيش ومحلل دفاعي في مركز الأمن الأميركي الجديد، في تغريدة على تويتر هذا الشهر، إنه وعلى الرغم من أن التضاريس يمكن أن تتغير، "لا يمتلك أي من الجانبين العدد لاستغلال المكاسب الصغيرة". وأضاف: "من المحتمل الآن أن تصبح الحرب اختبارًا للقدرة على التحمل"."

وتابعت الصحيفة، "ونتيجة لذلك، قال العديد من المحللين العسكريين، إن موسكو وكييف ستسرعان في إرسال تعزيزات إلى الخطوط الأمامية. وقدم المحللون والقادة الأميركيون السابقون توقعات متباينة حول الكيفية التي قد تتغير بها الحرب. بدأت نقاط الضعف في موقف الجيش الأوكراني في الظهور - وهي تثير القلق.

في حين توقع بعض المحللين المستقلين أن التقدم الروسي سيتوقف في سيفيرودونيتسك، فإن خبراء الحكومة الأميركية ليسوا متأكدين. ويقول البعض إنهم يعتقدون أن التقدم الروسي الطاحن يمكن أن يستمر وأن الروس يمكن أن يحرزوا المزيد من التقدم قريبًا في المناطق التي نجحت فيها الهجمات المضادة الأوكرانية. إن التكتيكات التي تستخدمها روسيا، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين، لها تأثير مدمر في شرق أوكرانيا، وتسبب الكثير من الدمار لدرجة أن زيلينسكي قال إن القوات تقاتل من أجل "مدن ميتة" حيث فر معظم المدنيين. يتوقع محللون آخرون الكثير من الأخذ والرد والتي قد تمتد لشهور أو حتى سنوات".

وختمت الصحيفة، "أصبحت المعركة في دونباس مبارزة مدفعية مميتة تسبب خسائر فادحة لدى كلا الجانبين. ولكن المدفعية غير الفعالة يمكن أن تكون مدمرة للغاية عند استخدامها بشكل جماعي".