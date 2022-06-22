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عربي-دولي
هل تعود سوريا إلى الجامعة العربية؟
Lebanon 24
22-06-2022
|
08:30
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أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة.
وفي تصريحات لصحيفة "الشرق"، كشف حسام زكي عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية".
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(روسيا اليوم)
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