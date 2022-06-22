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عربي-دولي

ريابكوف يُحذّر من نزاعات محتملة في العالم بسبب الولايات المتحدة

Lebanon 24
22-06-2022 | 10:30
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قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، إنه لا يمكن في المستقبل المنظور، استبعاد احتمال تصاعد الأزمات في تلك المناطق من العالم حيث تسعى الولايات المتحدة لفرض هيمنتها.

ومن بين هذه المناطق، ذكر ريابكوف منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تتزايد احتمالات نشوب النزاعات.
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وأضاف نائب الوزير: "في المستقبل المنظور، لا يجوز استبعاد تصاعد الأزمات في تلك المناطق من العالم حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الحفاظ على هيمنتهم. وعلى وجه الخصوص، نشهد زيادة في إمكانية النزاع في آسيا- منطقة المحيط الهادئ".
 
 
(روسيا اليوم)
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