حلّ مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة

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أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حلّ مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات.وقال ولي العهد في خطاب موجه لشعب بلاده: "استنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة".وأضاف أنه سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.