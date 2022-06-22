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حلّ مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة

Lebanon 24
22-06-2022 | 11:30
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أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حلّ مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات.

وقال ولي العهد في خطاب موجه لشعب بلاده: "استنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة".
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وأضاف أنه سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.
 
(روسيا اليوم)
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