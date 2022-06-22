"تكتيك روسي" لحسم معركة دونباس.. ماذا كشفت الاستخبارات البريطانية؟

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كشفت الاستخباراتُ البريطانية، الأربعاء، أن روسيا تحاول نشر عدد كبير من وَحداتها العسكرية الاحتياطية في منطقة دونباس، ويأتي وذلك على وقع الإصرار الروسي للتمسك بما تم تحقيقه شرق أوكرانيا من تقدم عسكري.وترتفع حدة التصعيد بين روسيا والغرب يوماً بعد يوم، الأمر الذي يظهر جلياً سواء في حرب التصريحات والاتهامات المتبادلة، أو من خلال سباق التقدم العسكري بين موسكو وكييف على الأرض.ولا تزال كلٌّ من القوات الروسية والأوكرانية، محتفظةً بمواقعها في ساحات القتال شرقيَّ أوكرانيا.وذكرت مصادرُ أوكرانية أن الجيش الأوكراني يعزز دفاعاتِه في منطقة لوغانسك، في حين تعزز القوات الروسية وجودها باتجاه دونيتسك.