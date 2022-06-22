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عودة مطار دمشق الدولي للخدمة غداً

Lebanon 24
22-06-2022 | 13:30
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أعلنت وزارة النقل السورية اليوم الأربعاء، موعد عودة مطار دمشق الدولي للخدمة بعد تضرره بسبب القصف الإسرائيلي وقالت الوزارة إن المطار في الخدمة اعتبارا من يوم غد الخميس 23 حزيران 2022.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لجميع النواقل الجوية ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارا من هذا التاريخ، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان.
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وأعربت الوزارة، في بيان نشرته على قناتها في تطبيق "تلغرام"، عن تقديرها للكوادر التي ساهمت في إعادة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة مجددا، وتشغيله ضمن كل إجراءات السلامة والآمان.

وعقب إعلان الوزارة أفادت الخطوط الجوية السورية، بأنه سيتم استئناف تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي غدا الخميس.

وأشارت الخطوط الجوية السورية إلى أن جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءا من تاريخ الغد الخميس هي سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل.

(روسيا اليوم)
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