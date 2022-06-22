Advertisement

عربي-دولي

إسبانيا تُسجّل أوّل حالة إصابة بالكوليرا منذ العام 1979

Lebanon 24
22-06-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-964602-637915164022284304.jpg
Doc-P-964602-637915164022284304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت صحيفة Pais الإسبانية عن مصادر أن سلطات منطقة قشتالة لا مانشا المتمتعة بالحكم الذاتي، أغلقت مزرعة في مقاطعة توليدو، بعد تسجيل حالة إصابة بالكوليرا نتيجة شرب مياه الصنبور.

ووفقا للمصادر، أصيبت قاصرة من سكان منطقة الحكم الذاتي في مدريد بالكوليرا، بعد شربها مياها غير معالجة في مزرعة. وفي وقت لاحق، تم إدخال الفتاة إلى المستشفى، وقد خرجت بالفعل من المستشفى.
Advertisement

وتحاول السلطات معرفة مصدر المياه ومصدر الإصابة وما إذا كان هناك آخرون مصابين. ويفترض أن الماء مأخوذ من بئر.

ووفقا للصحيفة، تفيد تقارير وزارة الصحة في البلاد والبيانات الواردة في الأدبيات العلمية، بأن هذه قد تكون أول حالة إصابة بالكوليرا (مستقلة عن العوامل الخارجية) في إسبانيا منذ عام 1979.

ونقلت الصحيفة عن السلطة المحلية قولها: "نحن لا نتحدث عن حالة خطيرة رغم إغلاق المزرعة حتى يتم التأكد من عدم وجود مخاطر على السكان".
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:04 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-06-22
14:55 | 2022-06-22
14:50 | 2022-06-22
14:30 | 2022-06-22
13:30 | 2022-06-22
13:00 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website