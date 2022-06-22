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شولتس: سنُسلّح جيشنا حتى يتمكن من الدفاع عن ألمانيا

Lebanon 24
22-06-2022 | 15:30
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قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن برلين ستسلح جيشها حتى يتمكن من الدفاع عن ألمانيا وشركائها ضد كل الهجمات، في رسالة قوية لروسيا التي تخوض حربا منذ أشهر في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات شولتس خلال كلمة أمام البرلمان الألماني قبيل قمم مرتقبة للاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلف "الناتو"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
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وصرّح شولتس إن شركاء الناتو في شرقي أوروبا يمكن أن يعتمدوا على ألمانيا، التي تعيد تسليح جيشها، بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها وعن الحلفاء ضد الهجمات المستقبلية، في إشارة ضمنية إلى روسيا.

وأضاف: "في أكبر أزمة أمنية تشهدها أوروبا منذ عقود، تتخذ ألمانيا أكبر اقتصاد فيها وأكبر دولها من حيث عدد السكان، مسؤولية خاصة جدا".

وذكر أن الأمر لا يتصل بأمن ألمانيا فحسب، بل بأمن الحلفاء أيضا.

وعلى صعيد الحرب الأوكرانية الروسية، قال شولتس إن المفاوضات "ما زالت بعيدة"، داعيا إلى مواصلة دعم كييف، التي زارها قبل أيام.
 
(سكاي نيوز)
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