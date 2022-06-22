روسيا: فرص انضمام السويد وفنلندا للناتو ضئيلة

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أكد فلاديمير تشيجوف، مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، أن فرص قبول السويد وفنلندا في الناتو ضئيلة للغاية.وقال تشيجوف إن هذا الاستنتاج قد تم تأكيده بشكل صريح.وكان الرئيس الفنلندي سولي نينيستو قد أعلن في وقت سابق أن من غير المرجح أن تتمكن فنلندا من الانضمام إلى الناتو حتى سبتمبر المقبل بسبب خلافات ظهرت خلال الاجتماع الذي عقد مع تركيا والسويد في مقر الناتو.وأشارت صحيفة "حريت" التركية إلى إن أنقرة طلبت من فنلندا والسويد ضمانات خطية لتجاوز الخلافات قبل انضمامهما إلى الناتو.وتأتي الاشتراطات التركية بسبب دعم هلسنكي واستوكهولم لمنظمات تصنفها تركيا "إرهابية".فيما أشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أن "الوثائق التي تلقتها أنقرة من السويد وفنلندا لتلبية المطالب التركية "بعيدة عن تطلعاتنا".