بريطانيا: سنحتاج سنوات لتعويض الأسلحة التي أرسلناها لأوكرانيا

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قال رئيس أركان الدفاع في الجيش البريطاني توني راداكين، إن المملكة المتحدة ستحتاج سنوات لتعويض مخزوناتها من الأسلحة والمعدات العسكرية التي أرسلتها لأوكرانيا، ولاسيما المتطورة منها.ونقلت وكالة تاس عنه قوله: "الأمر سوف يستغرق عدة سنوات، فليس بمقدورنا بلمسة سحرية الإنتاج السريع للأنواع المتطورة من الأسلحة".وأضاف: سنحتاج لعدة سنوات للعودة إلى المستوى اللازم من المخزونات، والحديث هنا لا يدور عن أكثر الأسلحة تطورا.وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد أعلنت في 26 أيار، "أن لندن اليوم لا يمكنها أن ترفع قدمها عن دواسة البنزين" في مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس في السابق قد طالب الغرب بتدريب القوات الأوكرانية بشكل أكثر فاعلية على استخدام الأسلحة الموردة.من جهتها السفارة الروسية في لندن دعت بريطانيا للتحلي بالمسؤولية فيما يتعلق بإمدادات السلاح لأوكرانيا.