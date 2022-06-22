مقتدى الصدر: أذرع إيران ترهب النواب والقضاء

Advertisement

عشية جلسة حاسمة للبرلمان العراقي يسعى خلالها قادة الإطار التنسيقي إلى إعلان تشكيل الكتلة الأكبر المخولة تسمية رئيس الحكومة الجديد، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، أذرع إيران بترهيب الكتل السياسية والقضاء من أجل العمل لمصالحها.وقال زعيم التيار الصدري، في بيان: «هناك ما قد يسميه البعض أذرع إيران تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي، وتحاول تجييره لمصلحتها، وتمارس أيضاً ضغوطاً على الكتل السياسية غير الشيعية، وعلى النواب المستقلين قبل جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد (اليوم)».ونفى الصدر «ممارسة إيران أي ضغوط عليه لانسحاب نوابه من مجلس النواب»، قائلاً: «إيران لم تمارس هذه المرة أي ضغوط على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب الانسحاب كان تهديداً إيرانياً فهو كذب، ولا صحة له».وبرر انسحابه من العملية السياسية وأمر نوابه بتقديم استقالاتهم من البرلمان، بقوله: «لم أرد المشاركة بالإجهاز على ما بقي من العراق»، داعياً الكتل السياسية إلى اتخاذ «موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول».وجاءت تصريحات الصدر وسط توقعات بتأجيل الجلسة الاستثنائية للبرلمان المقررة اليوم لمناقشة مستجدات العملية السياسية وأداء بدلاء نواب التيار الصدري المستقيلين اليمين الدستورية، فضلاً عن الخروقات التركية المتكررة للأراضي العراقية.وفي حال عقدت الجلسة الاستثنائية وعدم ظهور ثلث معطل قد يكون من حلفاء الصدر السابقين السنة والأكراد والمستقلين، سيعلن الإطار التنسيقي نفسه الكتلة الأكبر، وسيقدم 123 توقيعاً لحسمها لمصالحه بعد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري، وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد أن يتم التصويت على رئيس الجمهورية المقبل، بحسب النائبة زهرة البجاري.وذكرت صحيفة الصباح الرسمية نقلاً عن مصادر سياسية أن «قادة الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه سيعقدون اجتماعاً في نفس توقيت الجلسة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة».وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات أنه «لا توجد أي مخاوف من كسر نصاب جلسة البرلمان الطارئة، فهناك اطمئنان من حضور كل القوى السياسية».ووافقه النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي بأن جلسة البرلمان «قائمة»، مشيراً إلى أنه يتوجب على كل الفرقاء السياسيين الحرص على ضرورة الاستمرار في العملية السياسية.وقال العنبكي: «الجلسات في ظل التحسن بالعملية السياسية ستشهد مفاوضات، والكل سيحضر مطالبه، حتى الوصول للحلول النهائية»، مبيناً أنه «لا يوجد حل آخر غير سياسي نظراً لما يحتاجه البلد من الموازنة والوضع الأمني، ما يوجب على كل الفرقاء الحرص على ضرورة الاستمرار بالعملية السياسية».