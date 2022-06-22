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زلزال أفغانستان دمّر نحو 2000 منزل

Lebanon 24
22-06-2022 | 16:35
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توقعت إدارة الكوارث بأفغانستان بأن يرتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد يوم الأربعاء، إلى أكثر من 1500 قتيل.
فيما قال رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا محمد أمين حذيفة، في بيان إلى الصحافة: "بلغ عدد القتلى ألفاً وهذا العدد يرتفع".
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وأضاف أن "الناس يحفرون القبر تلو القبر".
وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن الزلزال دمر نحو 2000 منزل في جنوب شرق البلاد، كما أشارت إلى أن صعوبة الوصول للمنطقة زادت من الكارثة، حسب ما نقلت قناة العربية.
وأوضحت وسائل الإعلام: إن نقص المعدات الطبية والأدوية زاد من ضحايا الزلزال، إضافة إلى أن هناك صعوبة بنقل المصابين إلى مستشفيات المدن الكبرى.
وأشارت إلى أنه لا وجود للمنظمات الإنسانية في عهد حركة طالبان للتعامل مع تداعيات الزلزال.

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