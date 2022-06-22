زلزال أفغانستان دمّر نحو 2000 منزل

توقعت إدارة الكوارث بأفغانستان بأن يرتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد يوم الأربعاء، إلى أكثر من 1500 قتيل.

فيما قال رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا محمد أمين حذيفة، في بيان إلى الصحافة: "بلغ عدد القتلى ألفاً وهذا العدد يرتفع".

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