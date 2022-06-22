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لليوم الثاني على التوالي.. كيم جونغ أون يرأس اجتماعا عسكريا وسط مخاوف من تجربة نووية

Lebanon 24
22-06-2022 | 23:30
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أفادت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، واصل لليوم الثاني على التوالي ترؤس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغيانغ تجربة نووية وشيكة.
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية.
 
ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يُعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الاختبار يمكن أن يجرى "في أي وقت" وأن كيم سيقرر الموعد.

ولكن مسؤولا في المكتب الرئاسي في سول قال الأربعاء، إنه يعتقد أن بيونغيانغ قد تؤجل ما قد تكون تجربتها النووية السابعة في ضوء فعاليات سياسية تجرى بالصين والموقف بالنسبة لانتشار كوفيد-19 في البلاد.
(سكاي نيوز)
 
المصدر: سكاي نيوز
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