29
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
26
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون يعرض تسوية بعد خسارة الأغلبية البرلمانية
Lebanon 24
23-06-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد ثلاثة أيام من تعرضه لضربة سياسية كبيرة أفقدت حزبه الأغلبية البرلمانية، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، "التشريع بطريقة مختلفة" على أساس التسويات بين القوى السياسية المتنوعة.
ألقي ماكرون خطابًا عاما متلفزًا، بعد يومين من الاجتماعات المتتالية مع قادة الأحزاب المتنافسة، في محاولة لإظهار استعداده للحوار.
Advertisement
لكن يبدو أن هؤلاء الخصوم مصممون على البقاء في معارضة ماكرون وليسوا حريصين على التعاون أو التسوية معه.
قال ماكرون في خطابه: "يجب أن نتعلم بشكل جماعي كيف نحكم ونشرع بطريقة مختلفة"، وعرض "بناء بعض التنازلات الجديدة مع الحركات السياسية التي تتألف منها الجمعية الجديدة".
وأردف قائلا: "يجب ألا يعني ذلك الجمود (السياسي). يجب أن تعني صفقات".
جاء ذلك، بعد ساعات من دخول الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان دخولًا كبيرًا إلى الجمعية الوطنية مع عشرات المشرعين من حزب التجمع الوطني الذي تنتمي إليه، والذي حصل على 89 مقعدًا في انتخابات الأحد.
فاز تحالف معا التابع لماكرون بأكبر عدد من المقاعد - 245 - ولكن هذا أقل بـ44 مقعدًا من الأغلبية في أقوى مجلس برلمان في فرنسا.
قوة المعارضة الرئيسية هي تحالف نوبيس اليساري الذي أنشأه المتشدد اليساري المثير للجدل جان لوك ميلينشون، بحصوله على 131 مقعدًا.
وستجعل النتيجة من الصعب على ماكرون الوفاء بوعوده الانتخابية مثل تدابير تعزيز القوة الشرائية والتخفيضات الضريبية ورفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 65.
ولا تزال حكومته قادرة على الحكم، ولكن فقط من خلال المساومة مع المشرعين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"السرطان" ينهي حياة الصحافية اللبنانية الشابة.. وهذا اخر ما كتبته على حسابها! (صور)
Lebanon 24
"السرطان" ينهي حياة الصحافية اللبنانية الشابة.. وهذا اخر ما كتبته على حسابها! (صور)
07:42 | 2022-06-22
22/06/2022 07:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
Lebanon 24
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
23:21 | 2022-06-22
22/06/2022 11:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
14:00 | 2022-06-22
22/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فعلها نديم شرفان مجدداً..
Lebanon 24
فعلها نديم شرفان مجدداً..
07:10 | 2022-06-22
22/06/2022 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-06-22
22/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2022-06-23
روسيا تحاول استئناف الاتفاق النووي الإيراني في صيغته الأصلية
06:00 | 2022-06-23
أوروبا تعود الى استخدام الفحم
05:30 | 2022-06-23
الصراع الروسي الأوكراني: هل ينخرط طرف ثالث في الحرب؟
05:00 | 2022-06-23
ضغوط إضافية "مرتقبة" على روسيا في اجتماع دول السبع
04:30 | 2022-06-23
العقوبات الغربية ضد روسيا قنبلة موقوتة تهدد أميركا اللاتينية!
04:23 | 2022-06-23
كارثة أفغانستان.. مقابر جماعية لدفن الضحايا! (فيديو)
فيديو
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
23/06/2022 13:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
23/06/2022 13:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
23/06/2022 13:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact