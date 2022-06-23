Advertisement

عربي-دولي

أميركا.. مقتل 6 بتحطم هليكوبتر تعود إلى حقبة حرب فيتنام

Lebanon 24
23-06-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-964754-637915631451550166.jpg
Doc-P-964754-637915631451550166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة هليكوبتر تستخدم في الرحلات السياحية، تحطمت على طريق سريع في ولاية وست فرجينيا في الولايات المتحدة، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.


وأفادت قناة دبليو.إس.إيه.زد نقلا عن راي براينت، رئيس العمليات في هيئة إدارة الطوارئ في لوغان، أن الطائرة تحطمت على الطريق 17، وكانت مشتعلة عند وصول فرق الإنقاذ.
 
وأضاف براينت أنه من المتوقع أن يظل الطريق السريع مغلقا لمدة 24 ساعة، إلى حين انتهاء التحقيقات.
Advertisement

ونقلت القناة عنه قوله إن الهليكوبتر تعود إلى حقبة حرب فيتنام.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-06-23
06:00 | 2022-06-23
05:30 | 2022-06-23
05:00 | 2022-06-23
04:30 | 2022-06-23
04:23 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website