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عربي-دولي

ضغوط إضافية "مرتقبة" على روسيا في اجتماع دول السبع

Lebanon 24
23-06-2022 | 05:00
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أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض لفرانس برس، الأربعاء، أنّ مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستقدّم في قمّتها المرتقبة في ألمانيا في نهاية الأسبوع الجاري "مجموعة مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا ولإظهار دعمنا الجماعي لأوكرانيا".
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ولفت المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه إلى أن ملف موارد الطاقة التي ارتفعت أسعارها بقوة في العالم بأسره سيكون "في صلب المحادثات" التي سيجريها قادة الدول السبع، وهي الولايات المتّحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي بمجمله.

والجمعة، أصدرت المفوضية الأوروبية موقفا إيجابيا لمنح أوكرانيا ومولدافيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مما يفسح المجال للعضوية بعد عملية طويلة.

وأعلن الوزير الفرنسي، كليمان بون، أنه تم التوصل إلى "توافق تام" بين الدول السبع والعشرين على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي خلال مباحثات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، قبل يومين من قمة حاسمة.
(الحرة)
المصدر: الحرة
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