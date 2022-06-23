أوروبا تعود الى استخدام الفحم

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ذكرت صحيفة "بروتو تيما" اليونانية، أن أوروبا تعود إلى الفحم وتستعد لشتاء قاس، في ظل مخاوف من أن تقطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن الدول الأوروبية.وجاء في مقال للصحيفة اليونانية: "بدأت أوروبا تدرك أنه بعد فترة من الضغوط الاقتصادية والعقوبات على موسكو، والتي لم يكن لها تأثير كبير حتى الآن تستخدم موسكو الطاقة بشكل أساسي "للرد" ، ومن الممكن أن تقطع إمدادات الغاز تماما عن الدول الأوروبية ولأن استقلال الطاقة عن موسكو يستغرق وقتا طويلا لذلك تتجه أوروبا إلى الفحم في ظل مخاوف من انقطاع إمدادات الغاز الروسي، وحتى الدعوة إلى استخدام أقل لمكيفات الهواء".وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الكبرى في الاقتصاد الأوروبي هي التضخم، متوقعة أن تواجه أوروبا في الأشهر المقبلة أوقاتا صعبة مع اشتداد الحرب الاقتصادية مع روسيا.ووفقا للصحيفة فإن روسيا بإمكانها أن تقاوم العقوبات الغربية، لافتة إلى أن روسيا في الأيام الأخيرة انتقلت إلى "إجراءات انتقامية" مثل خفض بنسبة 40% في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.وتحدثت الصحيفة أن "أوروبا ستواجه سيناريوهات مروعة خلال طريقها إلى تحقيق الاستقلال عن روسيا في مجال الطاقة".وعلى حد تعبير مسؤولين أوروبيين فإن التحول إلى الفحم مسألة مؤقتة وأن أهداف تغير المناخ طويلة الأجل لن تتغير، لكن في الوقت الحالي لا يمكن لأحد أن يتأكد إلى متى ستستمر "الحلول المؤقتة"." نوفوستي"