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في العراق... القبض على واحد من اخطر تجار المخدرات

Lebanon 24
23-06-2022 | 08:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن قوات الأمن في جهاز مكافحة المخدرات تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

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وذكرت الخلية في بيان لها، أنه "من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لملف عصابات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات كونها لا تقل خطورة عن الإرهاب، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع شعبة مخدرات سوق الشيوخ من إلقاء القبض على أحد تجار المواد المخدرة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".

وأضاف البيان: "المتهم المذكور صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 28/مخدرات".

وأشارت إلى أنه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المعنية المختصة لاستكمال أوراقه التحقيقية"."السومرية"


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