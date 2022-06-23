28
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: نحن على استعداد لبدء مفاوضات العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
23-06-2022
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استعداد كييف لتنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات بشأن العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
وتابع يرماك، في قناته على تطبيق "تليغرام": "نحن بانتظار الضوء الأخضر، فأوكرانيا تستحق وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هدفنا الواضح هو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وسنكون مستعدين لبدء تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية بهذا الشأن".
Advertisement
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال في وقت سابق إن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ربما تستغرق عدة سنوات أو حتى عقودا، ودعا في هذا الصدد إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" جديد، يمكن قبول أوكرانيا في صفوفه.
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية أوصت بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يصدر قرار المنح في القمة المنعقدة حاليا في بروكسل اليوم وغدا، 23 و24 يونيو، مع مراعاة توصية المفوضية."نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
Lebanon 24
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
23:21 | 2022-06-22
22/06/2022 11:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
02:00 | 2022-06-23
23/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
14:00 | 2022-06-22
22/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2022-06-23
هذا ما قالته تركيا خطة الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب
09:00 | 2022-06-23
هل تنطلق المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس قريبا؟
08:30 | 2022-06-23
في العراق... القبض على واحد من اخطر تجار المخدرات
08:00 | 2022-06-23
في اليمن... هذه هي شروط أخراج الاموال عبر المطار
07:30 | 2022-06-23
تمديد حالة الطوارئ في مولدافا
07:07 | 2022-06-23
بسبب إستراتيجيّة "الناتو"... دولة "ستُدمّر بالكامل" في حال وقوع هجوم!
فيديو
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
23/06/2022 17:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
23/06/2022 17:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
23/06/2022 17:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact