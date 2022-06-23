Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: نحن على استعداد لبدء مفاوضات العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
23-06-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-964909-637915855885359385.jpg
Doc-P-964909-637915855885359385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استعداد كييف لتنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات بشأن العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وتابع يرماك، في قناته على تطبيق "تليغرام": "نحن بانتظار الضوء الأخضر، فأوكرانيا تستحق وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هدفنا الواضح هو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وسنكون مستعدين لبدء تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية بهذا الشأن".
Advertisement

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال في وقت سابق إن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ربما تستغرق عدة سنوات أو حتى عقودا، ودعا في هذا الصدد إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" جديد، يمكن قبول أوكرانيا في صفوفه.

من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية أوصت بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يصدر قرار المنح في القمة المنعقدة حاليا في بروكسل اليوم وغدا، 23 و24 يونيو، مع مراعاة توصية المفوضية."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-06-23
09:00 | 2022-06-23
08:30 | 2022-06-23
08:00 | 2022-06-23
07:30 | 2022-06-23
07:07 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website