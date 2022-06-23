بعد موجة اغتيالات.. إقالة رئيس مخابرات الحرس الثوري

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أفادت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات أقالت رئيس جهاز مخابرات الحرس الثوري، حسين طائب.ولم يقدم التلفزيون الرسمي الإيراني تفاصيل إضافية بشأن قرار إقصاء طائب من الحرس الثوري، وفق "رويترز".واكتفى التلفزيون بالقول إنه جرى تعيين طائب مستشارا لرئيس الحرس الثوري، حسين سلامي، لكن كثيرين ينظرون إلى هذا الأمر على أنه مجرد غطاء على قرار الإقالة.وجاءت هذه الإقالة بعد سلسلة عمليات اغتيال في الآونة الأخيرة طالت مسؤولين في الحرس الثوري وعلماء نوويين، ويعتقد البعض أن الإقالة ناجمة عن فشل الحرس في مواجهة هذه الاغتيالات المنسوبة إلى إسرائيل.