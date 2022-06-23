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عربي-دولي
بوتين: الغرب بواسطة الآلية المالية يحمل العالم مسؤولية أخطائه الاقتصادية
Lebanon 24
23-06-2022
|
12:30
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة خلال قمة دول "بريكس" اليوم الخميس، إلى أن الدول الغربية بمساعدة الآليات المالية تحمل أخطاءها في الاقتصاد الكلي إلى العالم.
كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن هيبة دول "بريكس" على المسرح العالمي تتزايد باستمرار، ويرجع ذلك إلى الإمكانات الاقتصادية والسياسية والبشرية لدول المجموعة، التي تضم روسيا والهند والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا.
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