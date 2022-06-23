وصول قاذفات الصواريخ الاميركيّة "هيمارس" إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وصول قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الاجتياح الروسي.



وكتب ريزنيكوف في تغريدة: "وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا. شكرا لزميلي وصديقي لويد أوستن لهذه الأدوات القوية"، مرفقا رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.

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(سكاي نيوز)