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وصول قاذفات الصواريخ الاميركيّة "هيمارس" إلى أوكرانيا

Lebanon 24
23-06-2022 | 13:00
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وصول قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الاجتياح الروسي.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة: "وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا. شكرا لزميلي وصديقي لويد أوستن لهذه الأدوات القوية"، مرفقا رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.
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(سكاي نيوز)


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