25
o
بيروت
31
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس كولومبي جديد "يغير مسار التاريخ" ويقلق أميركا
Lebanon 24
23-06-2022
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حملت نتائج الانتخابات الرئاسية الكولومبية، التي أسفرت مطلع الأسبوع الحالي، عن فوز غوستافو بيترو، مؤشرا واضحا على تراجع نسبة تأثير حضور الولايات المتحدة الأميركية في معظم دول أميركا اللاتينية.
وكان فوز بيترو، البالغ من العمر 62 عاما، قد شكل تحولا سياسيا مفصليا في بلاده، باعتباره المترشح اليساري الأول الذي يصل إلى سدة الرئاسة في تاريخ كولومبيا.
Advertisement
وحول هذا التطور اللافت، قال ريمون قبشي، المستشار السياسي للرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، إن "نتائج انتخابات كولومبيا، الأسبوع الماضي، ينبغي إدراجها كحدث تاريخي".
وأوضح قبشي في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عربية أن هناك مجموعة من الأسباب التي تحتم اعتماد هذا التصنيف للحدث الكولومبي، من بينها "أن كولومبيا كانت الدولة الوحيدة، لغاية هذا الأسبوع، التي تحكمها الأوليغارشية التاريخية منذ عهد الاستقلال الذي قام به ابن فنزويلا المحرِّر سيمون بوليفار".
وأضاف: "هذا يعني أنه خلال 200 سنة ظلت نفس الطبقة الحاكمة موجودة في السلطة في كولومبيا. ولهذا السبب رأينا كيف كانت كولومبيا تنتج المخدرات وتبيعها للولايات المتحدة".
وشدد قبشي على أن الأهم من كل ذلك هو أن كولومبيا هي "الدولة الوحيدة في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى والكاريبي التي تُعتبر شريكا لحلف الأطلسي، علاوة على وجود 9 قواعد عسكرية أميركية، على الأقل، فوق أراضيها".
على هذا الأساس، اعتبر قبشي أنه "حين تجرى الانتخابات وتُسقط هذه الأوليغارشية، بكل ما تعنيه للولايات المتحدة، ويفوز فيها أحد المقاومين ضد النظام، فإن ذلك يصنف باعتباره حدثا تاريخيا بالفعل"، لا سيما أن "كولومبيا كانت رأس الحربة ضد فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وغيرها من الدول التقدمية في القارة"، على حد تعبيره.
ولاحظت صحيفة فزغلياد الروسية أن الولايات المتحدة بادرت مؤخرا بالعمل على تخفيف عقوباتها المفروضة على جزيرة كوبا، منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، في خطوة لم يكن من المستغرب أن تصفها السلطات الكوبية بأنها "إيجابية ولكنها محدودة".
ونقلت الصحيفة عن نائبة وزير الخارجية الكوبية جوزفين فيدال قولها: "إذا تحدثنا عن الوضع في كوبا، فهذه ليست فقط عواقب الوباء، ولكن عواقب استعادة سياسة الضغط الاقتصادي الأقصى من الولايات المتحدة".
والمعروف أن الأميركيين يحصدون بالفعل بعض الفوائد من هذه العقوبات، وخصوصًا من حيث تدفق المهاجرين.
ووفقًا لدوريات الحدود الأميركية، فقد وصل 32 ألف لاجئ كوبي إلى الحدود الأميركية المكسيكية في آذار، أي ضعف عدد اللاجئين في شباط.
وبموجب قانون عام 1996، يمكن للكوبيين الذين عاشوا في الولايات المتحدة لمدة عام التقدم للحصول على الإقامة الدائمة.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
Lebanon 24
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
23:21 | 2022-06-22
22/06/2022 11:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
Lebanon 24
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
04:00 | 2022-06-23
23/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي في جلسة تصوير من داخل منزلها الفخم.. شاهدوا ديكور مطبخها المميز (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي في جلسة تصوير من داخل منزلها الفخم.. شاهدوا ديكور مطبخها المميز (صور)
01:32 | 2022-06-23
23/06/2022 01:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
02:00 | 2022-06-23
23/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2022-06-23
شويغو: الوضع في أفغانستان مستمر في التدهور
15:30 | 2022-06-23
سي إن إن: إدارة بايدن قد تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا اليوم
15:00 | 2022-06-23
أنقرة تواصل المفاوضات مع موسكو وكييف بشأن "مشكلة الحبوب"
14:00 | 2022-06-23
بيروت غائبة كليًّا... من هي أفضل المدن لجودة العيش ومن الأسوأ؟
14:00 | 2022-06-23
بعد إكتشافه في بريطانيا... ما هي أعراض الإصابة بفيروس "شلل الأطفال"؟
13:30 | 2022-06-23
إستطلاع يشكف: 58% من الأميركيين لا يوافقون على أداء بايدن
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
23/06/2022 23:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
23/06/2022 23:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
23/06/2022 23:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact