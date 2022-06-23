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عربي-دولي
سي إن إن: إدارة بايدن قد تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا اليوم
Lebanon 24
23-06-2022
|
15:30
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قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في أقرب وقت اليوم.
وبحسب ما نقلته الشبكة التلفزيونية عن مسؤول وصفته بالمطلع، من المرجح أن تعلن إدارة بايدن علنا عن جولة أخرى من المساعدة العسكرية لأوكرانيا اليوم. وأضافت أنم الحزمة ستتضمن أنظمة إضافية لراجمات الصواريخ من طراز HIMARS، بالإضافة إلى ذخيرة مدفعية. وقال المصدر إنه من المتوقع ألا تتجاوز قيمة الحزمة قرابة 500 مليون دولار.
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وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إنه ليس لديهم أي شيء لعرضه في هذا الوقت، لكنه صرح بأن إدارة بايدن قالت إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا بانتظام.
(روسيا اليوم)
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