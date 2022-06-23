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عربي-دولي

شويغو: الوضع في أفغانستان مستمر في التدهور

Lebanon 24
23-06-2022 | 16:30
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لفت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع وزير الدفاع الكازاخستاني روسلان جاكسيليكوف، إلى إن الوضع في أفغانستان مستمر في التدهور، على الرغم من أن "الجميع بدأ يتناسى الأمر".
 
وقال شويغو: "بدأ الجميع ينسون أفغانستان قليلا، لكن لم يتغير شيء هناك. لا يزال الوضع متوترا وخطيرا للغاية. كل ما تركه زملاؤنا الأميركيون هناك مستمر في التدهور. كل المخاطر التي تحدثنا عنها آخذة في الازدياد".

وأشار الوزير إلى ان الحديث يدور عن "مظاهر الإرهاب الدولي.. وأيضا السلاح الذي تركه الأميركيون بأعداد ضخمة، وتوزيعه ليس في أيدي أمينة".

وفي أوائل آب من العام الماضي، كثفت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية ودخلت كابول في 15 آب، وفي اليوم التالي أعلنوا انتهاء الحرب.

وفي ليلة 31 آب، غادر الجيش الأميركي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان. وفي أوائل أيلول، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان رأسها محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، والخاضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
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(روسيا اليوم) 
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