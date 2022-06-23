رئيس وزراء التشيك: استنفدنا احتياطيات الأسلحة لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، إن بلاده استخدمت كل احتياطات أسلحتها تقريبا والتي كان من الممكن أن تقدمها لأوكرانيا.

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وقال فيالا بعد لقائه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "لقد استنفدت جمهورية التشيك مخزوناتها كلها تقريبا من الأسلحة التي يمكن أن توفرها لأوكرانيا".وأكد أن جمهوريته ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة لهذه الدولة.وقد نقلت التشيك لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 148 مليون يورو، بما في ذلك الدبابات والأنظمة الصاروخية وسلاح المدفعية. وأكد فيالا أيضا أن التشيك ستنفذ الالتزامات التي تعهدتها بها سابقا أمام حلف الناتو وسترفع نفقاتها الدفاعية إلى 2% من النتاج الداخلي الإجمالي على الأقل بحلول عام 2024. وبحث فيالا وستولتنبرغ أيضا سير التحضيرات لقمة الناتو في مدريد. وأكد أن بلاده تؤيد انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.