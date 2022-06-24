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عربي-دولي

في هذه الدولة.. موجة كورونا خامسة !

Lebanon 24
24-06-2022 | 01:00
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كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في المكسيك، أن البلاد سجلت 16133 إصابة جديدة بكوفيد-19، أمس الخميس، وهو أعلى عدد يومي للإصابات منذ أواخر شباط الماضي.

 

ويقول خبراء إن الزيادة تشير إلى أن موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا تجتاح البلاد.

 

ولكن نائب وزير الصحة هوغو لوبيز جاتيل، قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "ما رصدناه خلال الأسابيع التسعة الماضية هو زيادة تدريجية في وتيرة الحالات".

 

وأضاف في ذلك المؤتمر أن معظم الحالات مصابة بالسلالتين أوميكرون بي.إيه.4 وبي.إيه.5 اللتين تسببان أعراضا تشبه أعراض البرد.

 

وتابع: "والأكثر تشجيعا من ذلك هو أن الوفيات أيضا تحت السيطرة".

 

وسجلت المكسيك في المتوسط 24 حالة وفاة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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المصدر: سكاي نيوز
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