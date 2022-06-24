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عربي-دولي
ضغوطات داخلية على بايدن بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة... من يقف خلفها؟
Lebanon 24
24-06-2022
|
01:30
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دعا 24 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس جو بايدن إلى أن يكون للولايات المتحدة "دور مباشر" في التحقيق بمقتل مراسلة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية في 11 أيار الماضي.
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وحثت المجموعة في مجلس الشيوخ وتضم 24 عضواً من الديمقراطيين إضافة إلى اثنين من المستقلين، على إجراء "تحقيق شامل وشفاف برعاية أميركية" بشأن إطلاق النار على "أبو عاقلة" ومن ثمّ مقتلها.
ويقود المجموعة السيناتور كريس فان هولن، وكتب باسمهم في خطاب إلى بايدن الذي سيزور إسرائيل في تموز المقبل حسب المخطط، أن الفلسطينيين والإسرائيليين "لا يثق كل منهما بالآخر لإجراء تحقيق مستقل ونزيه".
وأضاف الخطاب: "لذلك وفي هذه المرحلة نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر".
ولم يصدر تعليق فوري -حتى وقت متأخر من مساء الخميس- عن البيت الأبيض أو السفارة الإسرائيلية في واشنطن كذلك.
وفي 11 أيار الماضي، سقطت شيرين أبو عاقلة، مراسة قناة الجزيرة، شهيدة برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينما كانت في تغطية صحفية، ترتدي خوذة وسترة كتب عليها بوضوح كلمة "صحافة".
(عربي بوست)
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