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لافروف: لن يتم السماح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات

Lebanon 24
24-06-2022 | 04:00
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا ترى إمكانية بأن يتم السماح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا.

وقال لافروف، في مقابلة مع شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروسيا الخميس: "بكل سرور سوف نقبل دعوة رئيس بيلاروسيا للاجتماع على الأراضي البيلاروسية. لكنني لن أفكر في الأمر".
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غير أنه لفت إلى أنه "الآن لا أرى فرصة لأن يتم السماح للجانب الأوكراني بطرح هذا، ونحن لن نطرح أي شيء بأنفسنا".

كذلك أوضح: "لا أرى إمكانية أن يتم السماح لهم بالاستفادة من العودة إلى إجراءات التفاوض".

منذ نيسان
تأتي هذه التصريحات بينما تعثّرت مفاوضات السلام بين كييف وموسكو منذ نيسان الماضي، فيما حمل طرفا النزاع المسؤولية للآخر.

ولم تشهد الفترة الماضية أي تواصل يذكر بينهما، بل عقد آخر اجتماع بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا في 22 نيسان الفائت.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 شباط الماضي، عقدت جولات عدة من المحادثات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، غير أنها لم تتوصل إلى تفاهمات تفضي لهدنة دائمة وأسس للحل بين البلدين
 
(العربية)
المصدر: العربية
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