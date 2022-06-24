29
o
بيروت
36
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
34
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل يعفي زيلينسكي رئيس مخابرات بلاده من منصبه؟
Lebanon 24
24-06-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر تقرير إخباري أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يريد إعفاء رئيس المخابرات إيفان باكانوف من منصبه رغم أنه كان صديق الطفولة للرئيس.
وأوضح موقع "بوليتكو" الإخباري الأميركي أن نية زيلينسكي ظهرت بعدما منيت المخابرات الأوكرانية بفشل متكرر خلال الحرب الحالية، حتى بعض عناصرها فروا من مواقعهم، مما ساعد للقوات الروسية التي تجتاح البلاد.
Advertisement
وكان باكانوف قبل توليه وكالة الأمن الأوكرانية الداخلية يدير الشركة الترفيهية الخاصة بالرئيس زيلينسكي عندما كان الأخير ممثلا، وأدار حملته الانتخابية للرئاسة.
وقال الموقع إنه حصل على المعلومات، نقلا عن 4 مصادر مقربة من الرئيس، ودبلوماسي غربي قدم النصح لكييف بشأن الحاجة لإصلاح المخابرات.
وذكرت المصادر أن زيلينسكي يبحث عن شخص أكثر ملائمة لهذا المنصب في زمن الحرب.
وأضافت أن الصديقين القديمين نادرا ما يتحدثان حاليا، باستثناء ما يتصل بأعمال الحكومة.
لكن ما يقلق الرئيس الأوكراني هو ضمان الانتقال السلس، إذ يبدو الأمر صعب في ظل استمرار الحرب، وبحسب أحد المسؤولين فإن زيلينسكي يخشى بشأن ما سيثار في حال الإعلان عن طرد واحد من دائرته الضيقة.
وانتقدت المعارضة الأوكرانية تعيين باكانوف عام 2019، مديرا لوكالة الأمن في البلاد، فهو شخص غير مناسب لقيادة هذا الجهاز الحساس الذي يجمع المعلومات.
ويرى البعض الآن أن هذه الانتقادات كانت في محلها، إذ فشل باكانوف في الرد على الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير بشكل مناسب، وقيادة الجهاز الذي يضم أكثر من 30 ألف عنصر.
وقال أحد المصادر المقربة من الرئيس الأوكراني: "نحن غير راضي تماما عن أدائه (باكانوف)، ونعمل على التخلص منه.. نحن غير راضين عن مهامه الإدارية، لأنك بحاجة إلى مهارات إدارة الأزمات، التي نعتقد أنه لا يملكها".
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
Lebanon 24
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
06:34 | 2022-06-23
23/06/2022 06:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصيلة النهائية للإستشارات النيابية.. إليكم الأرقام
Lebanon 24
الحصيلة النهائية للإستشارات النيابية.. إليكم الأرقام
09:48 | 2022-06-23
23/06/2022 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تفاجئ الجمهور بعمرها الحقيقي.. وتعترف: هنا فشلت
Lebanon 24
رابعة الزيات تفاجئ الجمهور بعمرها الحقيقي.. وتعترف: هنا فشلت
06:45 | 2022-06-23
23/06/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من مطار بيروت... إليكم ما حصل بين 3 شبان!
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من مطار بيروت... إليكم ما حصل بين 3 شبان!
07:25 | 2022-06-23
23/06/2022 07:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2022-06-23
23/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2022-06-24
روسيا تحاصر 2000 مقاتل أوكراني في لوغانسك
06:00 | 2022-06-24
قتلى بتحطم طائرة عسكرية روسية... وفيديو يرصد الحادثة
05:30 | 2022-06-24
إلى ماذا تهدف زيارة ولي العهد السعودي إلى أنقرة؟
05:00 | 2022-06-24
هنغاريا تحذر من عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات ضد روسيا
04:00 | 2022-06-24
لافروف: لن يتم السماح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات
03:30 | 2022-06-24
خطوة أميركية أخيرة قبل وصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
24/06/2022 13:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
24/06/2022 13:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
24/06/2022 13:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact