Advertisement

عربي-دولي

هل يعفي زيلينسكي رئيس مخابرات بلاده من منصبه؟

Lebanon 24
24-06-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-965193-637916544362930552.jpg
Doc-P-965193-637916544362930552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر تقرير إخباري أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يريد إعفاء رئيس المخابرات إيفان باكانوف من منصبه رغم أنه كان صديق الطفولة للرئيس.


وأوضح موقع "بوليتكو" الإخباري الأميركي أن نية زيلينسكي ظهرت بعدما منيت المخابرات الأوكرانية بفشل متكرر خلال الحرب الحالية، حتى بعض عناصرها فروا من مواقعهم، مما ساعد للقوات الروسية التي تجتاح البلاد.
Advertisement

وكان باكانوف قبل توليه وكالة الأمن الأوكرانية الداخلية يدير الشركة الترفيهية الخاصة بالرئيس زيلينسكي عندما كان الأخير ممثلا، وأدار حملته الانتخابية للرئاسة.

وقال الموقع إنه حصل على المعلومات، نقلا عن 4 مصادر مقربة من الرئيس، ودبلوماسي غربي قدم النصح لكييف بشأن الحاجة لإصلاح المخابرات.

وذكرت المصادر أن زيلينسكي يبحث عن شخص أكثر ملائمة لهذا المنصب في زمن الحرب.

وأضافت أن الصديقين القديمين نادرا ما يتحدثان حاليا، باستثناء ما يتصل بأعمال الحكومة.
 
لكن ما يقلق الرئيس الأوكراني هو ضمان الانتقال السلس، إذ يبدو الأمر صعب في ظل استمرار الحرب، وبحسب أحد المسؤولين فإن زيلينسكي يخشى بشأن ما سيثار في حال الإعلان عن طرد واحد من دائرته الضيقة.

وانتقدت المعارضة الأوكرانية تعيين باكانوف عام 2019، مديرا لوكالة الأمن في البلاد، فهو شخص غير مناسب لقيادة هذا الجهاز الحساس الذي يجمع المعلومات.

ويرى البعض الآن أن هذه الانتقادات كانت في محلها، إذ فشل باكانوف في الرد على الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير بشكل مناسب، وقيادة الجهاز الذي يضم أكثر من 30 ألف عنصر.

وقال أحد المصادر المقربة من الرئيس الأوكراني: "نحن غير راضي تماما عن أدائه (باكانوف)، ونعمل على التخلص منه.. نحن غير راضين عن مهامه الإدارية، لأنك بحاجة إلى مهارات إدارة الأزمات، التي نعتقد أنه لا يملكها".
 
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-06-24
06:00 | 2022-06-24
05:30 | 2022-06-24
05:00 | 2022-06-24
04:00 | 2022-06-24
03:30 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website