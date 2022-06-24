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هنغاريا تحذر من عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
24-06-2022 | 05:00
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دعت هنغاريا الاتحاد الأوروبي للتوقف عن سياسة العقوبات التي ينتهجها ضد روسيا، والتركيز بدلا من ذلك على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

وقال مستشار رئيس الوزراء الهنغاري، بالاج أوربان، في تصريح صحفي، إنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، زاد إلحاق الضرر بالكتلة بأكملها، وستكون أوروبا في النهاية "الطرف الخاسر" بسبب المشاكل الاقتصادية، مضيفا أن بلاده تدعو الاتحاد إلى وقف هذا المسار.
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وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي وصل إلى نقطة أصبح فيها واضحا أن استمرار الاستراتيجية الحالية، "وفقا للتفكير العقلاني"، "سينتهي بشكل سيئ بالنسبة لأوروبا".

وأضاف: "لذلك نحن بحاجة إلى التفكير في شيء ما. المفاوضات ووقف إطلاق النار والسلام والدبلوماسية. هذا هو الحل".
 
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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