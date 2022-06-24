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روسيا تحاصر 2000 مقاتل أوكراني في لوغانسك

Lebanon 24
24-06-2022 | 06:30
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تحاصر مجموعة من القوات الأوكرانية على نحو كامل، في مدينتي غورسكوي وزولوتي بمنطقة لوغانسك المجاورة لروسيا.

وتتكون المجموعة الأوكرانية من نحو 2000 شخص، بينهم 1800 عسكري و120 مسلح ينتمون لحركة القطاع الأيمن المتطرفة، وما يصل إلى 80 مقاتلا أجنبيا.  
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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها قضت على أكثر من 200 مقاتل أجنبي ونحو 100 من المسلحين القوميين في غارة جوية على 3 نقاط لتمركز المقاتلين الأجانب في مقاطعتي ميكولاييف وخاركيف.
 
ويتوقع أن تقع المدينتين الرئيسيتين في منطقة لوغانسك، بقبضة القوات الروسية، خلال الساعات المقبلة.
 
(سكاي نيوز)
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