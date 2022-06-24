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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل قتلت شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
24-06-2022 | 07:00
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قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن النتائج تظهر أن قوات الجيش الإسرائيلي هي من أطلقت الرصاصات التي أدت إلى قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" في مايو، وليس نتيجة إطلاق نار عشوائي من فلسطينيين.
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وأضافت المتحدثة رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف: "جميع المعلومات التي جمعناها، بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني، تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".

وتابعت: "لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين بأي نشاط قرب الصحافيين"، مضيفة أن "من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقا قضائيا". 
 
(الشرق)
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