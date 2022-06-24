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زلزال أفغانستان... ارتفاع عدد الضحايا إلى نحو 1700 قتيل

Lebanon 24
24-06-2022 | 07:30
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أعلنت إدارة الحوادث في أفغانستان أن حصيلة زلزال خوست بلغت نحو 1700 قتيل، وسط نقص الموارد والتضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة التي تعرقل جهود الإنقاذ.

وأفادت أن وصول المساعدات الغذائية إلى المناطق المتضررة في أفغانستان غير منتظم، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل لباكتيكا لا تكفي الحاجة.
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وكان الزلزال الذي بلغت شدته 5,9 درجة على مقياس ريختر وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في هذه منطقة ريفية فقيرة، يصعب الوصول إليها وتقع على الحدود مع باكستان.

فيما تسببت الأمطار الغزيرة بعدد من حوادث انزلاق للتربة أدت إلى تباطؤ جهود الإغاثة وألحقت أضرارا بخطوط الهاتف والكهرباء.

من جهتها، استدعت حكومة طالبان الجيش، لكنه لا يملك وسائل كبيرة. فموارده المالية محدودة جدا بعد تجميد مليارات الدولارات من الأصول المحتجزة في الخارج وتوقف المساعدات الدولية الغربية التي تعتمد عليها البلاد منذ عشرين عاما.
 
(العربية)
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