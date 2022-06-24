وزيرة الخارجية الألمانية: لا يوجد حصار على الحبوب الروسية

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أشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى أن ألمانيا تعمل بنشاط مع الشركات بشأن التصدير المحتمل للحبوب من روسيا، ويأتي ذلك في وقت تزايد فيه الطلب على القمح في الأسواق.وقالت بيربوك اليوم الجمعة للصحفيين: "فيما يتعلق بالحبوب الروسية، لا يوجد حصار.. ظلت الصادرات مرتفعة كما كانت في العام الماضي. هناك بعض الشركات غير متأكدة مما إذا كان بإمكانها نقل الحبوب على متن السفن، لذلك نحن نعمل بنشاط لتوضيح أنه يمكن تصدير الحبوب من روسيا".وفي وقت سابق تحدثت تقارير إعلامية عن صعوبات تواجه القطاع الزراعي الروسي في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو قد يكون لها تأثير على صادرات الحبوب من روسيا.وقالت إن مزارعين روس يواجهون نقصا في قطع غيار للآليات الأجنبية، التي تصل حصتها إلى 30% - 40% من إجمالي الأسطول، وأشارت إلى أن العقوبات الأوروبية تمنع بشكل مباشر تصدير بعض القطع إلى روسيا.