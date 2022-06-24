ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون في الكويت... من أين جاءت الشحنة؟

أعلنت السلطات الكويتية المختصة عن مصادرة كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون كانت مخبأة في شحنة قادمة من أوروبا.



وذكرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية في موقعها الإلكتروني أن عناصر إدارة البحث والتحري الجمركي تمكنوا مساء الخميس من "صيد أكثر من 3 ملايين حبة كبتاغون".

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(الحرة)