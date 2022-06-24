بيسكوف يعلق على عضوية أوكرانيا ومولدوفا في الاتحاد الأوروبي... ماذا قال؟

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي شأن أوروبي داخلي.وفي أول تعليق روسي على الحدث، كشف بيسكوف عن أن بلاده تتمنى ألا تربط مولدوفا صفة الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بما يعادي روسيا، مضيفاً: "في مولدوفا يريدون أن يصبحوا أوروبيين أكثر من الأوروبيين أنفسهم".ولفت بيسكوف إلى أن علاقات روسيا والاتحاد الأوروبي بالغة السوء وقد يكون من الصعب إفسادها أكثر.وفي سياق آخر من حديثه، قال بيسكوف: "لا تعليق لدى الكرملين في الوقت الحالي فيما يتعلق بإمكانية تأميم ألمانيا المحتمل لأجزاء من خط أنابيب نورد ستريم 2، دعونا ننتظر البيانات الرسمية".